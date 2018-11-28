InSight Mars'tan selfie gönderdi (Mars'tan inanılmaz fotoğraflar)

İnsanlığın en çok merak ettiği gezegenlerden biri olan Mars'tan her geçen gün yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. NASA'nın yıllar sonra Mars'a yolladığı keşif aracı InSight'ın göndereceği her şey merakla bekleniyor. InSight bu kez bir Mars selfiesi gönderdi. İşte NASA'nın çektiği yüksek çözünürlükte inanılmaz fotoğraflar...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 13:14:32 Güncelleme: 13:57:02
InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)

NASA'nın Mars'a inen uzay aracı InSight çalışmalarına başladı. Kızıl Gezegen'den çekilen ilk karenin ardından ilk özçekim de gerçekleştirildi. Dünyanın takip ettiği olay kamooyunda büyük yankı uyandırdı. İşte Mars'tan gelen ilközçekim ve detayları.

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InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)

ABD uzay ajansı NASA, Insight uzay aracıyla yedi ay sonra gezegene başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra Insıght'ın ilk özçekim görüntüsünü yayınladı.

InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)

Mars Odyssey orbiter, uzay aracının, Elysium Planitia olarak bilinen iniş bölgesinden görüntülerini aktardı. Nasa, InSight uzay aracının ve Mars yüzeyinin bir kısmını gösteren bir fotoğrafı tweetledi ve binlerce retweet aldı.

Kızıl gezegen Mars yüzeyinden çekilen ilk gündüz fotoğrafında sondanın ayaklarından biri ve ufuktaki gökyüzü görülüyor.

InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)

Uzay ajansının iki yıllık 633 milyon avroluk misyonu, Kızıl Gezegen'in nasıl oluştuğuna ve yapısına, çekirdek, kabuk ve mantoyu haritalayarak yeni bir ışık tutmayı amaçlıyor.

InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)
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