InSight Marstan selfie gönderdi (Marstan inanılmaz fotoğraflar)

InSight Mars'tan selfie gönderdi (Mars'tan inanılmaz fotoğraflar)
İnsanlığın en çok merak ettiği gezegenlerden biri olan Mars'tan her geçen gün yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. NASA'nın yıllar sonra Mars'a yolladığı keşif aracı InSight'ın göndereceği her şey merakla bekleniyor. InSight bu kez bir Mars selfiesi gönderdi. İşte NASA'nın çektiği yüksek çözünürlükte inanılmaz fotoğraflar...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 13:14:32 Güncelleme: 13:57:02
Mars Odyssey orbiter, uzay aracının, Elysium Planitia olarak bilinen iniş bölgesinden görüntülerini aktardı. Nasa, InSight uzay aracının ve Mars yüzeyinin bir kısmını gösteren bir fotoğrafı tweetledi ve binlerce retweet aldı.
Kızıl gezegen Mars yüzeyinden çekilen ilk gündüz fotoğrafında sondanın ayaklarından biri ve ufuktaki gökyüzü görülüyor.
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