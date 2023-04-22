Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı!
iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse yandınız. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
22.04.2023 10:02 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:02
Yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.
SES KAYIT UYGULAMALARI
Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.