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Haberler Teknoloji Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı!

Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı!

iOS Android telefon kullananlara 'kırmızı alarm' uyarısı yapıldı. Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse yandınız. Bazı uygulamalar kullanıcıların akıllı telefonlarındaki bilgileri toplayarak onları hedefli reklamlar için kullanıyor. Bazıları ise kullanıcılardan para çalıyorlar. Kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için, bu uygulamalar genellikle sahte bir işlev sunarak kullanıcıların güvenini kazanıyor. Bu nedenle sahte uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

22.04.2023 10:02 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:02
Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı!

Yapılan araştırmalar bazı uygulamaların kullanıcıların hem bilgilerini hem de parasını çaldığını ortaya çıkardı. Bu uygulamaların binlerce kişi tarafından indirildiği görülüyor. Güvenlik uzmanları akıllı telefon kullanıcılarını bu tehlikelere karşı uyardı. Kullanıcıların bilgi ve parasını çalan uygulamalara karşı bazı korunma tedbirleri bulunuyor ve bu bağlamda bu uygulamaları saniyesinde silmeniz gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ortaya çıkan Joker virüsü ise kullanıcıların başına bela oldu.

Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı!

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Sahte uygulamalar, bazı işlevleri yerine getiriyor gibi görünüyor. Aslında kullanıcının bilgilerini veya parasını çalmak için tasarlanıyor.

Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı!

SES KAYIT UYGULAMALARI

Ses kayıt uygulamaları, kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmek için kullanabilecekleri uygulamalardır.

Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı!

Ancak bazıları, kullanıcılardan gizli bir şekilde kaydedilen konuşmaları toplayarak bunları kötü amaçlı faaliyetler için kullanırlar.

Uzmanlar üstüne basa basa silin dedi! Eğer telefonunuzda bu uygulamalar yüklüyse...iOS Android telefon kullananlara ’kırmızı alarm’ uyarısı yapıldı!

Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları kullanıcının internet aktivitelerini takip etmek için tasarlanmıştır.

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