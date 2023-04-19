Google’ın eski mühendisi ölümsüz olacak diyerek açıkladı! İnsanlık tarihinde eşi benzeri yok! 8 yıl içinde...

ABD'li mühendis ve fütürist Ray Kurzweil, teknolojik gelişmelerin hızıyla birlikte insanların yaşlanmayı tersine çeviren "nanobot"lara ulaşacağını söyledi. Kurzweil, nanoteknoloji ve robotik alanlarındaki gelişmelerin bu minik robotların, vücuttaki hasarlı hücreleri ve dokuları onarmasına izin vereceğini belirtti. Bu minik robotlar insanları kanser gibi hastalıklara karşı bağışık hale getirerek ölümsüzlüğe ulaşmalarına yardımcı olacak. Kurzweil, 2045 yılına kadar teknolojik tekillik adı verilen bir noktaya ulaşılacağını öngörmektedir.