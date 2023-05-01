WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

WhatsApp'tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler, sevgililer bundan böyle yazmakla uğraşmayacak! En çok o kişileri sevindirecek! Sık sık mesajlaşanlar için büyük avantaj! Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesaj uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik için kolları sıvadı. Peki neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...