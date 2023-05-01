WhatsApp'tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...
Whatsapp'ın getirdiği yeni özellik ile karı-koca ve sevgili olan çiftler büyük bir avantaj elde edecek. Özellik sayesinde iletişimlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanacak. Peki Whatsapp'ın yeni özelliği ne? İşte detaylar...
WhatsApp'tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler, sevgililer bundan böyle yazmakla uğraşmayacak! En çok o kişileri sevindirecek! Sık sık mesajlaşanlar için büyük avantaj! Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesaj uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik için kolları sıvadı. Peki neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...
WHATSAPP'TAN YENİ GÜNCELLEME!
Yeni özellikleri ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen WhatsApp, bu kez sesli mesajlarla ilgili bir güncelleme yaptı. Buna göre sesli mesajlar artık metin olarak çevrilecek.
WhatsApp'ın yeni beta sürümü İOS 23.03.73'e yükseltildi. İsteyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı bırakabilecek. Ayrıca sesli mesajlar içerisinde arama yapabileceksiniz.