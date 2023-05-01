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WhatsApp'tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

Whatsapp'ın getirdiği yeni özellik ile karı-koca ve sevgili olan çiftler büyük bir avantaj elde edecek. Özellik sayesinde iletişimlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanacak. Peki Whatsapp'ın yeni özelliği ne? İşte detaylar...

01.05.2023 17:12 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:12
WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

WhatsApp'tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler, sevgililer bundan böyle yazmakla uğraşmayacak! En çok o kişileri sevindirecek! Sık sık mesajlaşanlar için büyük avantaj! Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan mesaj uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik için kolları sıvadı. Peki neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...

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WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

WHATSAPP'TAN YENİ GÜNCELLEME!

Yeni özellikleri ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen WhatsApp, bu kez sesli mesajlarla ilgili bir güncelleme yaptı. Buna göre sesli mesajlar artık metin olarak çevrilecek.

WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

BETA SÜRÜMÜ YAYINLANDI

Son olarak gruplarda son kullanma tarihi özelliği getiren sohbet uygulaması şimdi de sesli mesajları geliştiriyor.

WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

SESLİ MESAJLAR METNE DÖNÜŞÜYOR

Özellikle mesaj yazamacağınız zamanda imdadınıza yetişecek bu yeniliğin beta sürümü yayınlandı bile. Özellik sesli mesajı metine çevirecek ve böylece o anda dinlemiyorsanız ne söylediğini okuyabileceksiniz.

WhatsApp’tan çiftleri heyecanlandıran özellik! Sevgilisi olmayanlar başını taşlara vuracak! Evliler, flört edenler birbirlerinin sesleriyle...

WhatsApp'ın yeni beta sürümü İOS 23.03.73'e yükseltildi. İsteyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı bırakabilecek. Ayrıca sesli mesajlar içerisinde arama yapabileceksiniz.

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