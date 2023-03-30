RAMAZAN İMSAKİYE
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Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

ABD'de Pennsylvania Üniversitesi ve sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren şirket araştırma yaptı Ortaya çıkan sonuca göre bu robot birçok kişinin mesleğini elinden alabilir. İşte detaylar.

takvim.com.tr
30.03.2023 11:26 - Son Güncelleme: 30.03.2023 11:26
Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

5-10 yıl içerisinde bu mesleklerde çalışanlar işsiz kalacak.Sadece küçük bir kesim işini yapmaya devam edebilecek. İşte o meslekler...

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Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46'sının idari, yüzde 44'ünün yasal, yüzde 6'sının inşaat ve yüzde 4'ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.

Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

İŞTE YAPAY ZEKANIN ETKİLEYECEĞİ MESLEKLER

Kişisel finans danışmanları,

Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

Sigortacılar,

Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!

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