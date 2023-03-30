Yapay zeka ekmeğimize de göz dikti! 5-10 yıla işinizi elinizden alacak! Sadece bu mesleği yapanlar ayakta kalacak!
ABD'de Pennsylvania Üniversitesi ve sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren şirket araştırma yaptı Ortaya çıkan sonuca göre bu robot birçok kişinin mesleğini elinden alabilir. İşte detaylar.
30.03.2023 11:26 - Son Güncelleme: 30.03.2023 11:26
Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46'sının idari, yüzde 44'ünün yasal, yüzde 6'sının inşaat ve yüzde 4'ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.