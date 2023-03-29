Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

CEP TELEFONU FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM GELDİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.