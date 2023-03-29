Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?
28 Mart Salı günü itibarıyla başladı. Akıllı telefonlar için alınan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mart'tan itibaren akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Peki, akıllı telefonlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
29.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 29.03.2023 06:59
Akıllı telefon fiyatları da 28 Mart Salı günü itibarıyla değişecek. Düzenleme sonrası cep telefonu fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Fiyatlar markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor.
CEP TELEFONU FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM GELDİ?
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.