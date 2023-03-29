RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Teknoloji Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

28 Mart Salı günü itibarıyla başladı. Akıllı telefonlar için alınan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mart'tan itibaren akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Peki, akıllı telefonlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 29.03.2023 06:59
Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

Akıllı telefon zammı 28 Mart Salı günü itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda cep telefonlarına zam yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mart Salı gününden itibaren cep telefonu fiyatlarına yüzde 20 oranında zam uygulanacak.

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Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

Akıllı telefon fiyatları da 28 Mart Salı günü itibarıyla değişecek. Düzenleme sonrası cep telefonu fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Fiyatlar markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor.

Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

CEP TELEFONU FİYATLARINA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM GELDİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

AKILLI TELEFON FİYATLARI ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.

Samsung, iPhone, Huawei ve Xiaomi kullananlar dikkat! Bugünden itibaren zam geliyor! Akıllı telefonlar ne kadar olacak?

Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor.

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