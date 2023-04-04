Büyük bir dertten kurtulacaksınız! Google'dan yükünüzü hafifletecek adım! Artık her online işlemde...
Gmail ve Google Dökümanlar'a entegre edilecek olan yapay zeka aracı, kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlayacak. Gmail üzerinden doğum günü davetlerinden iş başvurularına kadar birçok farklı konuda yapay zeka aracı, üretkenliği artırmak için çalışacak. Google, kullanıcıların yazdıklarını daha ayrıntılı hale getirerek veya madde madde özetleyerek daha anlaşılır hale getirecek.
04.04.2023 12:48 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:48
Google, dünya çapında dikkat çeken bir işe imza atarak yeni yapay zeka aracını Gmail ve Google Dökümanlar gibi popüler uygulamalarına entegre etmeye hazırlanıyor. Bu hamle, Google'ın her geçen gün yeniliklerini artırarak internet dünyasındaki liderliğini perçinlemesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Google Dökümanlar üzerinde ise yapay zeka aracı, metni daha ayrıntılı veya özlü hale getirebilecek. Blog yazıları veya şarkı sözleri hazırlama gibi işlerde kullanılabilecek.
Google, yapay zeka aracını Gmail ve Dökümanlar üzerinde test eden kullanıcıların geri bildirimlerini toplayarak, eksikleri tamamlama yoluna gidecek.