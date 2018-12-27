Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Dünya genelinde fiyat ve performans açısından göz dolduran Xiaomi, İstanbul'da ikinci mağazasını açıyor. Düşük fiyat ve muadillerini aratmayan teknolojik performansıyla adından söz ettiren Xiaomi telefonlarının Türkiye fiyatıda değişti. İşte Xiaomi'nin fiyat listesi.

27 Aralık 2018 Perşembe, 10:48:36 Güncelleme: 11:06:39
Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Çin menşeili teknoloji firması Xiaomi, Türkiye'deki ikinci mağazasını açıyor. Dünya genelinde düşük fiyatlı ve performans açısından rakiplerinden aşağı kalır yanı olmayan telefonlar üreten Xiaomi'nin İstanbul'daki ikinci mağazası olacak.

Az evvelde belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin hem fiyatı hem de performansı çok şaşırtıyor. İşte Xiaomi telefonlarının fiyat listesi.

Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Xiaomi Redmi 6A / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.099,00 TL

Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Xiaomi Redmi 6 / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.299,00 TL

Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Xiaomi Redmi 6 / 64 GB

Türkiye fiyatı: 1.399,00 TL

Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Xiaomi Redmi S2 / 32 GB

Türkiye fiyatı: 1.699,00 TL

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