Xiaomi Türkiye'de ikinci mağazasını açıyor! (Xiaomi telefon fiyat listesi)

Çin menşeili teknoloji firması Xiaomi, Türkiye'deki ikinci mağazasını açıyor. Dünya genelinde düşük fiyatlı ve performans açısından rakiplerinden aşağı kalır yanı olmayan telefonlar üreten Xiaomi'nin İstanbul'daki ikinci mağazası olacak.

Az evvelde belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin hem fiyatı hem de performansı çok şaşırtıyor. İşte Xiaomi telefonlarının fiyat listesi.