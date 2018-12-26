TSK Fırat'ın doğusuna hazır! (İşte Türkiye'nin yerli silahları)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon için geri sayıma başladı. Fırat'ın doğusu için hazırlıklar devam ederken Mehmetçik, düşmana korku salan yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki eğitimlerde Mehmetçik, 40 kilometre menzile sahip milli obüslerle hedefi 12'den vuruyor.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 15:29:23
Güncelleme: 15:48:40
TSK'nın vurucu gücünü eğiten Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine açtı.
Yurt içi ve yurt dışındaki teröristler ile tüm düşman unsurlara yönelik operasyonlarda, top ve füze atışlarıyla düşmana korku salan Mehmetçik, zorlu eğitim sürecinden geçiyor.
Teorik ve pratik eğitimi alan subay ve astsubaylar, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından görev yerlerine gönderiliyor.
Sabah sporu ile güne zinde başlayan öğrenciler, kışlada yapılan koşunun ardından 500 metre uzunluğundaki 20 engelli koşu parkurunu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.
Sporun ardından ise Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Dershanesi, İleri Gözetleyici Simülatörü Dershanesi, Silah Mühimmat Dershanesi ve Batarya Ateş İdare Kompüter Sistemi (BAİKS) Dershanesinde teorik bilgilerle donatılıyorlar.