TSK Fırat'ın doğusuna hazır! (İşte Türkiye'nin yerli silahları)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon için geri sayıma başladı. Fırat'ın doğusu için hazırlıklar devam ederken Mehmetçik, düşmana korku salan yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki eğitimlerde Mehmetçik, 40 kilometre menzile sahip milli obüslerle hedefi 12'den vuruyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 15:29:23 Güncelleme: 15:48:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





