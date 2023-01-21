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Haberler Teknoloji Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Zaman zaman pek çok Android kullanıcısına yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar tarafından tehlike oluşturabilecek 12 uygulamanın silinmesi konusunda öneri geldi. Bu uygulamalar kredi kartı bilgilerinizi kopyalıyor ve gizlice para çekiyor. Hemen telefonunuzu kontrol edin ve bu uygulamaları silin! İşte Android telefonlarda gizlice para çeken uygulamalar...

takvim.com.tr
21.01.2023 16:41 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:41
Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Vatandaşların kimlik, kredi kartı gibi bilgilerine erişim sağlanamaması için uzmanlardan yeni uyarılar geldi. İşte uzmanlar tarafından mutlaka silinmesi gereken uygulamalar...

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Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Funny Camera

Wow Beauty Camera

Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Gif Emoji Keyboard

Razer Keyboard & Theme

Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...

Freeglow Camera 1.0.0

Coco camera v1.1

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