Xiaomi, Samsung, Oppo marka telefon kullananlar dikkat! Bu uygulamalar kartınızı kopyalıyor! Varsa hemen silin! 900,1.500, 2.500 TL çekiyorlar...
Zaman zaman pek çok Android kullanıcısına yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar tarafından tehlike oluşturabilecek 12 uygulamanın silinmesi konusunda öneri geldi. Bu uygulamalar kredi kartı bilgilerinizi kopyalıyor ve gizlice para çekiyor. Hemen telefonunuzu kontrol edin ve bu uygulamaları silin! İşte Android telefonlarda gizlice para çeken uygulamalar...
21.01.2023 16:41 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:41