Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!
Eski cihazlar için desteğini düzenli olarak olarak kaldıran WhatsApp fişini çekeceği yeni akıllı telefonları açıkladı. Güvenlik güncellemeleri ise ortalama olarak üç sene ile sınırlı kalıyor. Kullanıcıların özellikle güvenlik güncellemeleri kesildikten sonra telefonu kullanmamaları tavsiye ediliyor. İyi donanıma sahip olmayan bir telefon, kısa sürede ömrünü doldurabilir.
29.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 29.12.2022 11:38
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. Bu nedenle kullanıcılar Whatsapp'ın desteklemeyeceği tlefon modellerini araştırmaya başladı. WhatsApp 31 Aralık itibari ile aralarında iPhone, Samsung ve Huawei modellerinin de olduğu 49 cihazın fişini çekecek. İşte yeni yılda fişi çekilcek telefonlar...