Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. Bu nedenle kullanıcılar Whatsapp'ın desteklemeyeceği tlefon modellerini araştırmaya başladı. WhatsApp 31 Aralık itibari ile aralarında iPhone, Samsung ve Huawei modellerinin de olduğu 49 cihazın fişini çekecek. İşte yeni yılda fişi çekilcek telefonlar...