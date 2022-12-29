Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Eski cihazlar için desteğini düzenli olarak olarak kaldıran WhatsApp fişini çekeceği yeni akıllı telefonları açıkladı. Güvenlik güncellemeleri ise ortalama olarak üç sene ile sınırlı kalıyor. Kullanıcıların özellikle güvenlik güncellemeleri kesildikten sonra telefonu kullanmamaları tavsiye ediliyor. İyi donanıma sahip olmayan bir telefon, kısa sürede ömrünü doldurabilir.

takvim.com.tr
29.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 29.12.2022 11:38
Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. Bu nedenle kullanıcılar Whatsapp'ın desteklemeyeceği tlefon modellerini araştırmaya başladı. WhatsApp 31 Aralık itibari ile aralarında iPhone, Samsung ve Huawei modellerinin de olduğu 49 cihazın fişini çekecek. İşte yeni yılda fişi çekilcek telefonlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Yeni dönem için geri sayıma geçen platform onlarca telefona destek vermeyi kesecek.

Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

WhatsApp 31 Aralık itibari ile aralarında iPhone, Samsung ve Huawei modellerinin de olduğu 49 cihazın fişini çekecek.

Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

WHATSAPP'IN DESTEĞİ ÇEKECEĞİ iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

WhatsApp iPhone 5 ve iPhone 5C'ye desteğini durduracak.

Liste verildi! Whatsapp bile indirilemeyecek... Yeni yılda bu telefonlar mefta olacak!

Platformun fişini çekeceği Huawei modelleri ise şöyle;

Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1

SON DAKİKA