Xiaomi Redmi Note 10 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri

Samsung, Huawei, Apple üçgenine en son katılan ise yine bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaom oldu. Üstün özellikli telefonlarını uygun fiyatlarla satan Xiaomi kısa sürede pazarı altüst etti. Türkiye'dede büyük satışlar yapan Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ile dünyayı sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Telefonun afişi sızdırıldı.