Whatsapp'tan yine şaşkına uğratan güncelleme! Bu durumla beraber herkes Whatsapp'tan kaçacak!
WhatsApp, herkesi şoke edecek bir güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Dünyada milyarlarca insanın aktif bir şekilde kullandığı WhatsApp, geliştirmiş bulunduğu yeni güncellemeyle herkesi şaşkına uğrattı. Herkesin akıllı mobil cihazlarında kullandığı hazırda olan dünyaca ünlü mesajlaşma programı Whatsapp'ın kötü haberi tez yayıldı.
Popüler mesajlaşma programı WhatsApp'a dört yeni özellik geliyor. Bu özelliklerden bir tanesi ücretli olacak. Whatsapp'ın dünya çapında süregelen olarak kullanıldığını herkes biliyor. Son senesinin açık ara en iyi mesajlaşma programı olan Whatsapp üstüne daha çok kullanılan bir program gelmedi. Whatsapp değişik bir programya geçerek ücretli duruma gelmeye hazırlanıyor. Peki ama nasıl olacak? Whatsapp durumu hazırda olan programı komple kalkacak mı? İşte bütün detaylar...
10 senesi aşkın süredir bedava olarak yayılan ve reklam almayan Whatsapp bundan sonra ücretli duruma geliyor. Üzücü bir hal olsa da dünyanın en çok sarfedilen programı bundan sonra ücretli duruma geliyor diyebiliriz. Fakat bu ücretli kısım bütün kullanıcıları kapsamayacak
Whatsapp'a özellikler peşi sıra geliyor
Dünyanın en çok sarfedilen programı olan WhatsApp dört yeni özellik geliyor. Bunlar süratli tepkli mesajları, sohbete katılımcı sayısında yükseltme, son görülme özelliğinin geliştirilmesi ve son olarak da ücretli uygulama. Ücretli olan bölümü daha çok işletmeleri ilgilendiriyor.
WhatsApp, işletmeler amacıyla ücretli duruma gelecek. Menü paylaşımı, sipariş alma, rezervasyon alma, rezervasyon iptali, teslimat bilgileri, sipariş detaylarına ulaşma gibi pek çok değişik hizmet WhatsApp için geliyor. Bu hizmetlerin tamamını da bedava kullanıma sunmayacak olan WhatsApp, sıradan kullanıcılar amacıyla rastgele bir prosedür ücreti almayacak.