Whatsapp’tan yine şaşkına uğratan güncelleme! Bu durumla beraber herkes Whatsapp’tan kaçacak!

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp'a dört yeni özellik geliyor. Bu özelliklerden bir tanesi ücretli olacak. Whatsapp'ın dünya çapında süregelen olarak kullanıldığını herkes biliyor. Son senesinin açık ara en iyi mesajlaşma programı olan Whatsapp üstüne daha çok kullanılan bir program gelmedi. Whatsapp değişik bir programya geçerek ücretli duruma gelmeye hazırlanıyor. Peki ama nasıl olacak? Whatsapp durumu hazırda olan programı komple kalkacak mı? İşte bütün detaylar...