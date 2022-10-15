Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp'ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!
Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullananlara duyurulmaktadır. Fakat son çıkan özellik daha eskiden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.
15.10.2022 09:50 - Son Güncelleme: 15.10.2022 09:51
Türkiye'de en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasının başında WhatsApp programı geliyor. Bu uygulama her sene daha özgür ve güvenilir bir mesajlaşma ortamı meydana getirmek bağlamında detaylı özellikler çıkarmaktadır.
Hatta fazlası WhatsApp kullanıcısı uygulamaları silerek alternatif uygulamaları kullanmaya başladı. Fakat WhatsApp kararından geri dönecek gibi durmuyor. Belli Aralıklarla WhatsApp bağlamında yenilikler sunulmaya ve güncellemeler gelmeye devam edecektir.
WhatsApp Yeni Özellik
WhatsApp özel mesajlarda ya da takım mesajlarında mesaj geldiği vakit şayet mesaj gönderen vatandaşlar rehberde kayıtlı değilse profil resmi gözükmemekteydi.