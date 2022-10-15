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Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp'ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullananlara duyurulmaktadır. Fakat son çıkan özellik daha eskiden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

takvim.com.tr
15.10.2022 09:50 - Son Güncelleme: 15.10.2022 09:51
Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

Türkiye'de en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasının başında WhatsApp programı geliyor. Bu uygulama her sene daha özgür ve güvenilir bir mesajlaşma ortamı meydana getirmek bağlamında detaylı özellikler çıkarmaktadır.

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Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

Hatta fazlası WhatsApp kullanıcısı uygulamaları silerek alternatif uygulamaları kullanmaya başladı. Fakat WhatsApp kararından geri dönecek gibi durmuyor. Belli Aralıklarla WhatsApp bağlamında yenilikler sunulmaya ve güncellemeler gelmeye devam edecektir.

Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

WhatsApp Yeni Özellik

WhatsApp özel mesajlarda ya da takım mesajlarında mesaj geldiği vakit şayet mesaj gönderen vatandaşlar rehberde kayıtlı değilse profil resmi gözükmemekteydi.

Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

Fakat yeni özellik ile mesaj gönderildiği an mesaj gönderenin profil resmi görüntülenecek. Bu halde saklılığı bir oran hafife almaktadır.

Aman ha dikkat edin her şeyiniz ifşa olacak! Gizli saklı kalmayacak! Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor!

Öte yandan çok sayıda vatandaş bu özelliğin kullanım pratikliğini sağlamadığı görüşünde. Şimdilik özellik uygulamada aktif olmadı. Yeni özelliğe gösterilen eleştiri sayıları her geride bıraktığımız artmaktadır.

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