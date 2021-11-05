WhatsApp’tan kullanımı aşırı derecede kolaylaştıracak özellik! Hemen aktife alındı! İnternete de telefona da artık ihtiyaç yok!

WhatsApp'tan kullanımı aşırı derecede kolaylaştıracak özellik geliyor. Hemen aktife alındı. İnternete de telefona da artık ihtiyaç yok. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yüzleri güldürecek bir özelliği daha aktif ediyor. Web sürümünde geliştirmeler yapan platformda artık telefon ya da internet olmadan da Web sürümüne kolaylıkla erişim sağlanabilecek. Toplamda 3 özelliği devreye alan platform merak edilen tüm detayları milyarlarca kullanıcısıyla paylaştı.