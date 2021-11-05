WhatsApp'tan kullanımı aşırı derecede kolaylaştıracak özellik! Hemen aktife alındı! İnternete de telefona da artık ihtiyaç yok!
WhatsApp kullanıcılarını mutlu edecek bir özellik daha devreye alındı. Söz konusu bu özellik sayesinde artık ne internete ne de telefona ihtiyaç kalmayacak. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, QR kodla giriş yapılan WEB platformu için devrim niteliğinde bir özellik geliştirdi. Beta sürümünde bir süre denenen özellik aktif ediliyor. Bilindiği gibi internetsiz ve telefonsuz WhatsApp Web'e giriş yapılamıyordu. Bu özellik sayesinde artık ikisine de gerek olmayacak.
05.11.2021 14:28
- Son Güncelleme: 05.11.2021 14:28
WhatsApp'tan kullanımı aşırı derecede kolaylaştıracak özellik geliyor. Hemen aktife alındı. İnternete de telefona da artık ihtiyaç yok. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yüzleri güldürecek bir özelliği daha aktif ediyor. Web sürümünde geliştirmeler yapan platformda artık telefon ya da internet olmadan da Web sürümüne kolaylıkla erişim sağlanabilecek. Toplamda 3 özelliği devreye alan platform merak edilen tüm detayları milyarlarca kullanıcısıyla paylaştı.
İkinci yeni özellik ise WhatsApp'ın artık kullanıcılara mesaj yazarken konuşma metnine uygun çıkartma (sticker) önerecek olması.