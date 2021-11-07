Profil ve hikayedeki her şeyi ortaya dökecek! Instagram'da bu özelliği görüp ağzınız açık kalmasın! Alınan her ekran görüntüsü...

Fotoğraf ve video sosyal medya platformu Instagram en çok kullanılan sosyal ağlardan birisi olarak biliniyor. Platformun son olarak yeni bir özelliği test ettiği iddia edildi. Dünya genelinde milyarca kişinin aktif olarak fotoğraf, video, Reels ve hikaye (story) paylaştığı uygulamanın Beta sürümlerinde yeni özellikler test ediliyor. Son olarak teknoloji ve haber sitelerinde Instagram'a gelecek yeni bir özellik konuşuluyor. Söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından profilinizde gezen kullanıcıları görüntüleme olduğu söyleniyor. Facebook'un bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğü iddia edilse de henüz Instagram'dan bu geliştirme hakkında bir açıklama gelmediğini de açıkça belirtelim.