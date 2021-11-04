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Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp'tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

WhatsApp'tan para yağacak! Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! Artık kolayca yapılabilir. Facebook bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulamaya entegre edeceği bir özellikle gündeme geldi. 2020 Kasım'da Hindistan'da WhatsApp'tan para göndermeyi teşvik etmek isteyen platform "Payments" desteğini başlamıştı. Bu özelliğin çok yakında Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor.

04.11.2021 09:44 - Son Güncelleme: 04.11.2021 10:12
Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp’tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp uygulama üzerinden para transferini teşvik etmek amacıyla geri ödeme adı altında para dağıtıyor. Bilindiği üzere 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'da WhatsApp ile para transferini teşvik etmek üzere "Payments" desteğini aktif etmişti. Bu özellik Türkiye "Ödemeler" olarak aktif edilecek. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolaylıkla para gönderebilecek.

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Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp’tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

WhatsApp uygulama üzerinden para transferini teşvik etmek amacıyla geri ödeme adı altında para dağıtıyor.

Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp’tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

Bilindiği üzere 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'da WhatsApp ile para transferini teşvik etmek üzere "Payments" desteğini aktif etrmişti.

Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp’tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

Bu özellik Türkiye "Ödemeler" olarak aktif edilecek. Bu sayede kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolaylıkla para gönderebilecek.

Kullanıcıları mutlu edecek gelişme aktarıldı! WhatsApp’tan para yağacak! Artık kolayca yapılabilir!

Platform, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi ve sürümü 2.21.20.3'e çıkardı. Bu son güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler geldi. Bunlardan biri de kullanıcıları ödeme özelliğine teşvik etmeye yönelik.

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