Whatsapp'tan kavga çıkaran özellik! İstediğiniz kişiye...
WhatsApp, uzun süredir merakla beklenen gizlilik odaklı yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. "Şunlar hariç kişilerim..." seçeneğini platforma getiren yeni özelliğin; WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğrafları, 'Hakkında' bölümleri, durumları ve son görülme bilgilerini istedikleri ve kendi belirledikleri kişilerden gizleyebilmesini mümkün kıldığı ifade edildi.
Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun süredir merakla beklenen "Şunlar hariç kişilerim..." seçeneğini platforma getiren gizlilik odaklı yeni özelliğini kullanıma sundu. Özelliğin; WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğrafları, 'Hakkında' bölümleri, durumları ve son görülme bilgilerini istedikleri ve kendi belirledikleri kişilerden gizleyebilmesini mümkün kıldığı ifade edildi. Söz konusu özelliğe henüz erişemeyen kullanıcıların, uygulamayı güncellemesi gerektiğinin de altı çizildi.
Aktarılan detaylara göre; WhatsApp'ta son görülme, şu ana kadar "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" olmak üzere toplamda 3 seçenekle yönetilebiliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte, bu seçenekler arasına "Şunlar hariç kişilerim..." de eklendi. Söz konusu seçenek sayesinde, kullanıcıların rehberlerindeki spesifik bir kişiye bilgilerini ve paylaşımlarını gizleyebilecekleri belirtildi.
Kullanıcıların, yeni özellikten faydalanabilmesi için WhatsApp'taki 'Ayarlar' menüsü altında yer alan "Hesap" seçeneğine dokunması ve "Gizlilik" ayarlarına ilerlemesi gerekiyor. Daha sonra "Şunlar hariç kişilerim..." seçeneğine dokunularak kullanıcı bilgileri ve paylaşımlar, ilgili kişileri rehberden silmek zorunda kalmadan istenen kişilere gizlenebiliyor.
WHATSAPP'TA HAYAT KURTARAN 18 GİZLİ ÖZELLİ
1 - GÖRÜNMEZ OLMA
WhatsApp'ta çevrimiçi görünmek veya durum, fotoğraf ve hesap bilgileri gibi detaylarınızın kontrol edilmesini istemiyorsanız şu adımları takip edin.
Android için WhatsApp'ın ''Ayarlar'' kısmını açın ve ''Hesap'' bölümüne gidin.
Ardından ''Gizlilik'' kısmına tıklayın. Burada son görülme, profil fotoğrafı, hakkımda ve durum kısımlarını ''Hiç kimse'' olarak işaretleyin. Böylece biri sizin profilinize baktığınızda numaranız dışında hiçbir bilgiye ulaşamaz.
iOS için ise ''Ayarlar'' bölümüne gidin.
Ardından ''Gizlilik'' sekmesini açın. Ayarlarınızı Android'deki gibi değiştirin.
2 - MESAJLARI ''OKUNDU'' YAPMADAN OKUMANIN YOLU
WhatsApp'ta bir mesajı okurken fark edilmemenin farklı yolları vardır. Bunlardan en basiti, ''görüldü'' bilgisini kapatma özelliğidir. Ancak bir başka kolay yöntem ise telefonlardaki uçak modu seçeneğini etkinleştirmektir.
Bu sayede gizli bir şekilde mesaja tıklayıp okuyabilir, hatta dilerseniz yanıt bile verebilirsiniz. Cihazınızda bağlantı olmadığı için mesaj hemen gönderilmez fakat uygulamadan çıkıp uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, online görünmeden mesajınızı iletebilirsiniz.