Whatsapp’tan kavga çıkaran özellik! İstediğiniz kişiye...

Aktarılan detaylara göre; WhatsApp'ta son görülme, şu ana kadar "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" olmak üzere toplamda 3 seçenekle yönetilebiliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte, bu seçenekler arasına "Şunlar hariç kişilerim..." de eklendi. Söz konusu seçenek sayesinde, kullanıcıların rehberlerindeki spesifik bir kişiye bilgilerini ve paylaşımlarını gizleyebilecekleri belirtildi.