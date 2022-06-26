Türkiye’den denizaltı projesinde tarihi adım! STM500’ün üretimine başlanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. tarafından milli imkanlarla savaş denizaltısı dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapısının geliştirilmesi amacıyla STM500 denizaltısının yapımına başlandı. STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine start verildi. Bu çerçevede bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM500 denizaltısı son derece modern özelliklere sahip.

