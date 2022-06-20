Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!
Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı alması beklenirken birçok sorunun da yanıtı merak ediliyor. Özellikle Twitter çalışanlarının merak ettiği soruların başında "İşte çıkarmalar olacak mı? Twitter'da değişiklikler olacak mı?" gelirken Musk'ın en büyük endişesi de ortaya çıktı.
Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, Twitter'ın yönetimini devraldığı takdirde atacağı adımları anlattı.
Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren daha sonra Mayıs ayında Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyuran Musk, ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir toplantı düzenledi. (Söz konusu askıya alma "Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden fazlasına denk geldiği endişesiyle gerçekleşti.)
Geçtiğimiz hafta Sosyal Medya platformu çalışanlarıyla yapılan ve bir saat süren çevrimiçi toplantıda, merak edilen soruları yanıtlayan Musk, popüler sosyal medya uygulaması için atacağı adımları tek tek sıraladı.
Video konferans aracılığıyla toplantıya katılan ve 8 bin Twitter çalışanına hitap eden Musk, sosyal medya uygulamasının mevcut kullanıcı sayısının 4 katına çıkartmayı düşündüğünü ve Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşması için Çinli sosyal medya platformları WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini dile getirdi.
MUSK'IN İLK TOPLANTI GÜNDEMİ UZAYLILAR OLDU!
Aylardır alıyor mu alacak mı derken, askıya alınan anlaşmadan bu yana Musk'ın Twitter'a yönelik planları yılan hikâyesine sönmüştü. Bu açıdan, bir kat daha önem kazanan toplantı gündeminde Musk, çeşitli konuları gündeme getirdi.
İfade özgürlüğü üzerine önemle duran Musk, uzaktan çalışma, olası işten çıkarmalar ve gelir modellerine ilişkin planlarını anlatırken, şirketin harcadığından daha fazlasını kazanması gerektiğine ve yüz yüze çalışmanın kendisi için önemli olduğuna değindi.
Toplantının en beklenmedik başlığı ise Musk'ın dünya dışı yaşam formları hakkında başlattığı sohbetti.
İşte, Twitter çalışanları tarafından "kafa karıştırıcı" ve "eğlenceli" olarak nitelendirilen toplantının merak edilenleri…
ŞİRKET SATIŞI GERÇEKLEŞECEK Mİ?
Moderatörlüğünü Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland'ın yaptığı toplantıda, ilk sözü alan Musk, Twitter'ı yoğun şekilde kullandığını bu nedenle sevdiğini ve şirketi satın almak istediğini tekrarladı. Fakat toplantıya ilişkin gözden kaçmayan en önemli konu şirketin satışına ilişkin herhangi bir detayın toplantıda masaya yatırılmamasıydı.
Çalışanlar tarafından yöneltilen sorular arasında ön plana çıkan temel hususlar, Musk'ın ileriye yönelik planları, platformun yapısına ilişkin olası değişiklikler ve ifade özgürlüğüydü.
Ama özellikle çalışanların satın alma durumu gündeme geldiğinden beri en çok merak ettiği ve endişeyle bekledikleri konuların başında işten çıkarmalar bulunuyordu. Twitter çalışanları konuya ilişkin belirsizliğin açıklığa kavuşturulması için bu başlığı öncelikli olarak masaya yatırmak istedi.
İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK MI?
Olası işten çıkartmalara ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayan Musk, şirket giderlerinin gelirlerinden fazla olduğuna dikkat çekti.
"Şu anda maliyetler, geliri aşıyor. Bu harika bir durum değil. Personel sayısının bir noktada rasyonelleştirilmesi ve gelirlerin giderlerden bir miktar artış göstermesini bekliyoruz" diyen Musk sürdürülebilir bir şirket hedeflediklerine vurgu yaparak, "Aksi takdirde, Twitter büyüyemez veya ayakta kalamaz" ifadesini kullandı.
Şirketin sağlıklı bir şekilde işlemesine hiçbir zarar getirmeyeceğini söyleyen Musk ayrıca şunları ekledi:
"İşten çıkartmalarda şirkete 'önemli katkı sağlayan' kişileri etkilenmeyecek. Bu çalışanlar için 'endişelenecek hiçbir şey olmamalı.'"
"Birisi şirket için yararlı şeyler yapıyorsa, o zaman bu harika… Fakat, şirketi ileriye taşımak için katkı sunmuyorlarsa neden bu şirketteler" diyen Musk, kendisi için çalışan insanlarla ilgili, "Eğer işlerini yapıyorlarsa onları gerçekten seviyorum; yok işlerini yapmıyorlarsa bundan hiç hoşlanmıyorum" ifadesini kullandı.
Musk, çalışanlarla ilgili beklentisine ilişkin durumun kendisi için bu derecede basit olduğunun altını çizdi.