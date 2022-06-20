Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin üst yöneticisi Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, Twitter'ın yönetimini devraldığı takdirde atacağı adımları anlattı.

Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren daha sonra Mayıs ayında Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyuran Musk, ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir toplantı düzenledi. (Söz konusu askıya alma "Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden fazlasına denk geldiği endişesiyle gerçekleşti.)

Geçtiğimiz hafta Sosyal Medya platformu çalışanlarıyla yapılan ve bir saat süren çevrimiçi toplantıda, merak edilen soruları yanıtlayan Musk, popüler sosyal medya uygulaması için atacağı adımları tek tek sıraladı.