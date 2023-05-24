Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

iPhone kamerasının gizlice etrafı izlediğine dair ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamada akıllı cihazların kamerasından kişilerin kolayca izlenebileceği belirtiliyor. iPhone telefonlarda yer alan Face ID özelliğinin gizlice etrafı çektiği söylentileri ise oldukça dikkat çekici. Peki, iPhone bizi gizlice izleyebilir mi? İşte detaylar...