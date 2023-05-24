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Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

iPhone kullanıcıları için ortaya atılan iddialar birçok kişiyi endişelendirdi. FAC ID özelliği olan bu telefonların gece uyurken gizlice fotoğraf çektiği belirtildi. Peki, iPhone gizlice fotoğraf çekiyor olabilir mi? İşte detaylar.

takvim.com.tr
24.05.2023 11:05 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:05
Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

iPhone kamerasının gizlice etrafı izlediğine dair ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamada akıllı cihazların kamerasından kişilerin kolayca izlenebileceği belirtiliyor. iPhone telefonlarda yer alan Face ID özelliğinin gizlice etrafı çektiği söylentileri ise oldukça dikkat çekici. Peki, iPhone bizi gizlice izleyebilir mi? İşte detaylar...

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Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

Apple telefonlarda Face ID menüsüne girdiğinizde, menünün altında "Dikkat Farkındalığı Özelliği" adı verilen bir kutucuk yer alıyor.

Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde, telefonunuzu kilitlediğinizde, iPhone çevresinde biri fark edildiğinde Face ID taramasına giriyor.

Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

Bu durum telefonunuzun bulunduğu yerde biri görülene kadar 5 saniye aralıklarla sürüyor.

Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?

Sistem, Face ID'deki ışınlar sayesinde telefonunuzun başında duran kişiyi fark eder.

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