Telefonunda FACE ID bulunanlar dikkat! Gece uyurken... iPhone gizlice fotoğrafımızı mı çekiyor?
iPhone kullanıcıları için ortaya atılan iddialar birçok kişiyi endişelendirdi. FAC ID özelliği olan bu telefonların gece uyurken gizlice fotoğraf çektiği belirtildi. Peki, iPhone gizlice fotoğraf çekiyor olabilir mi? İşte detaylar.
24.05.2023 11:05 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:05
iPhone kamerasının gizlice etrafı izlediğine dair ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamada akıllı cihazların kamerasından kişilerin kolayca izlenebileceği belirtiliyor. iPhone telefonlarda yer alan Face ID özelliğinin gizlice etrafı çektiği söylentileri ise oldukça dikkat çekici. Peki, iPhone bizi gizlice izleyebilir mi? İşte detaylar...
Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde, telefonunuzu kilitlediğinizde, iPhone çevresinde biri fark edildiğinde Face ID taramasına giriyor.