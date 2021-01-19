Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, VK ve Dailymotion Türkiye için kararlarını verdi! Temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasal zorunluluğa rağmen temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulundu. Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye'den reklam alamayacağını bildirdi. Sayan, Pinterest ve Twitter'ı gerekli adımları atmak konusunda uyararak "Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol" dedi.
Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook, şirket operasyonlarını halihazırda 30'dan fazla ülkede bulunan ofisleri üzerinden yürütüyor.
1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.
Bu süreçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion tercihini gerçek kişi, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram tüzel kişi temsilciden yana kullandı.
Sosyal medya ağlarının, belirledikleri temsilcileri yasal süre dolmadan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna (BTK) bildirecekleri öğrenilirken Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın platformu Periscope'un mart ayında kapanması bekleniyor.
TEMSİLCİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLARA PARA CEZASI
BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Twitter, Periscope, Pinterest ve şirketlerine 40'ar milyon lira idari para cezası kesti.
Reklam yasağı uygulamasını; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK ile ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.
BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK
BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
TWITTER'A REKLAM YASAĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye'den reklam alamayacağını bildirdi. Sayan, Pinterest ve Twitter'ı gerekli adımları atmak konusunda uyararak "Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol" dedi.
Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan reklam yasağının, Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak." ifadelerini kullandı.
Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayan Sayan, ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini bildirdi.