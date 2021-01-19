Youtube, Tiktok, Facebook, Instagram, VK ve Dailymotion Türkiye için kararlarını verdi! Temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı

Reklam yasağı uygulamasını; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK ile ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.