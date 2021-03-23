WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Mahkeme yolu gözüktü! WhatsApp, kullanıcılarına teker teker dava açıyor!
2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'a neredeyse her gün yeni bir özellik ilave ediliyor. Mesela son olarak çoklu makine takviyesinin geldiği sarihe çıkmıştı. Ancak WhatsApp bu sefer yeni özelliğiyle değil, aldığı bir kararla gündeme geldi. Yapılan açıklamada otomatik ileti atılması ve değişik kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi vaziyetlerin tespit etilmesi gidişatında mesul bireylere karşı legal adımların atılacağının altı çizildi.
WhatsApp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Yetkililer kullanıcı deneyimini en iyi ve en güvenli hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. 2 milyar kullanıcısı olan bir mesajlaşma sisteminin de zorlukları var. WhatsApp yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı. Toplu mesaj özelliğiyle ilgili açıklama yapıldı. WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu. Bundan sonra şirket kullanıcılar için yasal işlem başlatabilecek!
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı.
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.