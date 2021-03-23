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Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler

Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Sorun yaşıyorsanız işte yapmanız gerekenler

23.03.2021 08:52 - Son Güncelleme: 23.03.2021 08:52
Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler


android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.

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Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler


Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.

Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler


Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.

Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler


Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler


Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.