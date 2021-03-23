Android çöktü! Android çöktü mü? İşte yapmanız gerekenler
Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Sorun yaşıyorsanız işte yapmanız gerekenler
23.03.2021 08:52
- Son Güncelleme: 23.03.2021 08:52
android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.
Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.
Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.
Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.