Aniden yasaklanmıştı: PUBG farklı isimle dönmeye hazırlanıyor! Meğer henüz çoğu kişi...

Dünyanın en çok oynanan battle royale tarzı oyunlarından olan PUBG bilindiği üzere Hindistan'da geçen yıl yasaklanmıştı. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti. Bilindiği üzere oyunun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncı Tencent Games. Hindistan'da güvenlik problemleri nedeniyle bu yüzden uygulamalara yasak getirmişti. Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanacak.

23.03.2021 17:51 - Son Güncelleme: 23.03.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





