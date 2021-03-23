Aniden yasaklanmıştı: PUBG farklı isimle dönmeye hazırlanıyor! Meğer henüz çoğu kişi...
Dünyanın en çok oynanan battle royale tarzı oyunlarından olan PUBG bilindiği üzere Hindistan'da geçen yıl yasaklanmıştı. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti. Bilindiği üzere oyunun dünyadaki pek çok ülkedeki yayıncı Tencent Games. Hindistan'da güvenlik problemleri nedeniyle bu yüzden uygulamalara yasak getirmişti. Ülkeden PUBG'yi çekmek istemeyen Krafton yeni bir çözüm buldu ve Hindistan üzerinde Tencent ile bağları koparacak. Microsoft ile anlaşma yaparak onlara ait bir hizmeti kullanacak.
Aniden yasaklanmıştı: PUBG farklı isimle dönmeye hazırlanıyor! Meğer henüz çoğu kişi bu gelişmeden haberdar değilmiş. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Hindistan, PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdiğini duyurmuştu. PUBG oyuncuları ise bu habere oldukça şaşırmıştı. PUBG Mobile merkezi Çin olan Tencent ile beraber olarak anılıyor. Bu bağlamda Hindistan'dan çekilmek istemeyen Krafton Tencent ile Hindistan'da yollarını ayırmayı düşünüyor. PUBG'nin Microsoft ile anlaşma yaparak verilerini Microsoft'un Azure hizmetine taşıyacağı konuşuluyor.
NE OLMUŞTU?
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.