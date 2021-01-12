Twitter'ın taraflı tutumu Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almasıyla zirve yaptı

Twitter, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." açıklamasını yaptı.

Son perdede bunlar yaşansa da başkanlık döneminde platformu etkin olarak kullanan Trump ve Twitter arasındaki soğuk savaş daha eskiye dayanıyor.