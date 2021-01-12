Twitter'ın taraflı tutumu Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almasıyla zirve yaptı
Sosyal medya devleri taraflı tutumlarıyla dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasında 2018'den bu yana devam eden savaş, Twitter'ın seçim sürecinde Trump'ın birçok paylaşımına kısıtlama getirmesiyle yükseldi. Kongre baskınının ardından Başkan'ın hesabını süresiz olarak askıya almasıyla da zirve yaptı.
ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin sonuçlarının tescili için 6 Ocak'ta yapılan Kongre oturumu esnasında, Trump destekçilerinin Kongreyi basmasının yankıları sürerken, Twitter'ın Trump'ın kişisel hesabını kapatması sadece ABD'de değil, dünya kamuoyunda da önemli tartışma konusu oldu.
6 Ocak'taki Kongre baskınının hemen ardından Trump'ın kişisel "realDonaldTrump" kullanıcı hesabını önce 12 saat kısıtlayan Twitter, hesabı 8 Ocak Cuma gecesi ise süresiz askıya aldığını duyurdu.
Twitter, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." açıklamasını yaptı.
Son perdede bunlar yaşansa da başkanlık döneminde platformu etkin olarak kullanan Trump ve Twitter arasındaki soğuk savaş daha eskiye dayanıyor.
Trump başkanlığı süresince, Twitter hesabından birçok ülkeye tehditler savurdu, önemli duyuruları buradan yaptı, hatta bazı bakanlarının görevden alınmasını bile bu platformdan açıkladı.
Başkan Trump 26 Ekim 2018'de yaptığı bir paylaşımda Twitter'ın bazı takipçilerini sildiğini öne sürdü ve platformun "çifte standart" uyguladığı açıklamasında bulundu.