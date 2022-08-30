Whatsapp'ta artık internete gerek yok! Nihayet Türkiye'de uygulamaya alındı! İşte karşınızda internetsiz Whatsapp!
Whatsapp uygulamasında yeni güncelleme! Artık internetsiz olarak kullanabilirsiniz. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. İşte Whatsapp'ı internetsiz kullanmanın yolları...
30.08.2022 17:17 - Son Güncelleme: 30.08.2022 17:17
İnternetsiz Whatsapp kullanmak artık mümkün! Türkiye'de uygulamaya başlandı. İşte internete gerek kalmadan Whatsapp kullanmanın o yolu...