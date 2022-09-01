Facebook Instagram ve WhatsApp paralı oluyor! Yeni dönem çok yakında
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta, çalışanlarına bir not gönderdi. Söz konusu notta Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta "olası ücretli özellikleri" belirlemek ve oluşturmak için yeni bir organizasyon oluşturuluyor. İşte Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ücretli olması planı...
The Verge'ün ulaştığı nota göre, yeni bölüm, Meta'nın üçü de milyarlarca kullanıcıya sahip olan ana sosyal uygulamalarında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi adım.
Meta'nın reklam işi, Apple'ın iOS'taki reklam izleme değişiklikleri ve dijital reklam harcamalarındaki geri çekilme nedeniyle ciddi şekilde zarar gördükten sonra kuruldu.
Yeni Para Kazanma Deneyimleri olarak adlandırılan grup, daha önce Meta'nın araştırma başkanı olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.
REKLAM KAPATMA OLMAYACAK
Meta'nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, The Verge ile yaptığı röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyledi.