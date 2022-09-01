Facebook Instagram ve WhatsApp paralı oluyor! Yeni dönem çok yakında

REKLAM KAPATMA OLMAYACAK

Meta'nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, The Verge ile yaptığı röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyledi.