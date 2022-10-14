Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullananlara duyurulmaktadır. Fakat son çıkan özellik daha eskiden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.