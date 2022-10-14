Whatsapp'ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!
Türkiye'de en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasının başında WhatsApp programı geliyor. Bu uygulama her sene daha özgür ve güvenilir bir mesajlaşma ortamı meydana getirmek bağlamında detaylı özellikler çıkarmaktadır.
14.10.2022 13:34 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:34
Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullananlara duyurulmaktadır. Fakat son çıkan özellik daha eskiden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.
WhatsApp Yeni Özellik
WhatsApp özel mesajlarda ya da takım mesajlarında mesaj geldiği vakit şayet mesaj gönderen vatandaşlar rehberde kayıtlı değilse profil resmi gözükmemekteydi.