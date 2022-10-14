Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Whatsapp'ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Whatsapp'ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Türkiye'de en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasının başında WhatsApp programı geliyor. Bu uygulama her sene daha özgür ve güvenilir bir mesajlaşma ortamı meydana getirmek bağlamında detaylı özellikler çıkarmaktadır.

takvim.com.tr
14.10.2022 13:34 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:34
Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullananlara duyurulmaktadır. Fakat son çıkan özellik daha eskiden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Hatta fazlası WhatsApp kullanıcısı uygulamaları silerek alternatif uygulamaları kullanmaya başladı. Fakat WhatsApp kararından geri dönecek gibi durmuyor. Belli Aralıklarla WhatsApp bağlamında yenilikler sunulmaya ve güncellemeler gelmeye devam edecektir.

Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

WhatsApp Yeni Özellik

WhatsApp özel mesajlarda ya da takım mesajlarında mesaj geldiği vakit şayet mesaj gönderen vatandaşlar rehberde kayıtlı değilse profil resmi gözükmemekteydi.

Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Fakat yeni özellik ile mesaj gönderildiği an mesaj gönderenin profil resmi görüntülenecek. Bu halde saklılığı bir oran hafife almaktadır.

Whatsapp’ın yeni özelliği ne var ne yok ortaya döküyor! Aman ha dikkat edin gizli saklı kalmayacak!

Öte yandan çok sayıda vatandaş bu özelliğin kullanım pratikliğini sağlamadığı görüşünde. Şimdilik özellik uygulamada aktif olmadı. Yeni özelliğe gösterilen eleştiri sayıları her geride bıraktığımız artmaktadır.

SON DAKİKA