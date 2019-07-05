iPhone'larda yeni dönem başlıyor! iOS 13'te hangi özellikler olacak?
Milyonlarca Apple kullanıcısı iOS 13'ü merakla beklemeye başladı. Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, bir çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. Peki bu gelişme ile fişi çekilecek iPhone modelleri hangileri? Hangi Apple modelleri iOS 13'ü desteklemeyecek? İşte iOS 13'e dair merak edilenler ve Apple'ın "fişini çektiği" iPhone modelleri...
iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.
Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.