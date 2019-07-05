Bu siteye sakın girmeyin! Google bile erişim sağlamıyor... Dark Web nedir, neden tehlikelidir?(Deep Web)

Google'ın bile erişim sağlamadığı Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan her şey çekicidir. Daha da önemli olan, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği internet sitelerini kapsıyor. Peki ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Google'ın bile erişim sağlamadığı Deep Web neden tehlikelidir? İşte merak edilen detaylar...

05.07.2019 04:08 - Son Güncelleme: 05.07.2019 04:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





