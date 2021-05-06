WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?
Yeni gizlilik sözleşmesinde kullanıcı verilerini çatı şirketi olan Facebook ile paylaşabileceğini aktaran WhatsApp, kullanıcıların bunu kabul etmemesi halinde hesaplarını artık kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Peki, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp süreyi tekrar uzatacak mı? İşte WhatsApp'ın gizlilik güncellemesinde yaşanan son gelişmeler.
06.05.2021 09:08
- Son Güncelleme: 06.05.2021 09:12