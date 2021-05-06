RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?

Yeni gizlilik sözleşmesinde kullanıcı verilerini çatı şirketi olan Facebook ile paylaşabileceğini aktaran WhatsApp, kullanıcıların bunu kabul etmemesi halinde hesaplarını artık kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Peki, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp süreyi tekrar uzatacak mı? İşte WhatsApp'ın gizlilik güncellemesinde yaşanan son gelişmeler.

06.05.2021 09:08 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:12
WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.

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WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?


WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?

Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.

WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?


WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biri.

WhatsApp'ın verdiği süre 15 Mayıs'ta doluyor! Hesaplar silinecek mi? Ek süre verilecek mi? Kullanıcıları neler bekliyor?

PEKİ KULLANICILAR BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAZSA NELER OLACAK?
WhatsApp'ın Şubat ayında aktardıklarına göre veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek.