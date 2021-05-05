Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp'ta kritik tarih 15 Mayıs

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, 2014 yılında WhatsApp'ı bünyesine 19 milyar dolarlık bir anlaşma ile kattı. O günden bu yana çok sular aktı ve WhatsApp pek çok yeniliği bünyesine katarak kullanıcı sayısını katlamayı başardı. Öyle ki 2014 yılında toplam kullanıcı sayısı 600 milyon olan WhatsApp 2020 yılının şubat ayındaki verilere göre 2 milyarın üzerinde bir kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar yeni gizlilik sözleşmesi WhatsApp'tan kaçışa neden olsa da yine de en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması olarak biliniyor. Konuya ilişkin Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle: