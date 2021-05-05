Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler Whatsapp kullanamayacak mı? Whatsapp'ta kritik tarih 15 Mayıs
Yeni gizlilik sözleşmesinde kullanıcı verilerini çatı şirketi olan Facebook ile paylaşabileceğini aktaran WhatsApp, kullanıcıların bunu kabul etmemesi halinde hesaplarını artık kullanamayacaklarını duyurmuştu. Gizlilik sözleşmesinde güncellemeye giden WhatsApp, kullanıcıları bir hayli kızdırmayı başardı. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelemişti. Peki 15 Mayıs'tan sonra kullanıcıları neler bekliyor? İşte detaylar.
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, 2014 yılında WhatsApp'ı bünyesine 19 milyar dolarlık bir anlaşma ile kattı. O günden bu yana çok sular aktı ve WhatsApp pek çok yeniliği bünyesine katarak kullanıcı sayısını katlamayı başardı. Öyle ki 2014 yılında toplam kullanıcı sayısı 600 milyon olan WhatsApp 2020 yılının şubat ayındaki verilere göre 2 milyarın üzerinde bir kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar yeni gizlilik sözleşmesi WhatsApp'tan kaçışa neden olsa da yine de en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması olarak biliniyor. Konuya ilişkin Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
WHASAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?
Facebook'un şirketler çatısı altında yer alan WhatsApp 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı bir duyuru ile ''Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi''nin 8 Şubat 2021 tarihinde güncelleneceğini bildirmişti. Bu sözleşmede yer alan bazı ibareler ise kullanıcıların tepkisi ile karşılaştı.
Tepki ile karşılanan konu ise "Kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi" içinde yer alan değişikliğine onay verilmesi halinde kullanıcıların bazı verilerinin Facebook ve bağlı şirketlerle paylaşılabilecek olması, onay verilmemesi halinde ise güncelleme tarihinden sonra uygulamanın kullanıcı tarafından kullanılamayacak olmasıydı. Haliyle bu koşulları kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp dışında kullanabilecekleri diğer alternatif uygulamalara yönelmeyi tercih etti.
Özellikle sosyal medya üzerinden tepki ile karşılaşan WhatsApp, gizlilik sözleşmesini tamamen geri çekmedi ancak 15 Mayıs 2021 tarihine kadar erteledi. Bu kapsamda 'sözleşmenin yanlış anlaşıldığını' dile getiren WhatsApp, konu hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapmaya başladı. Gerek blog yazıları gerekse WhatsApp hikayeleri ile kullanıcılara ulaşmaya çalışan WhasApp için 15 Mayıs önemli bir tarih.
Av. Ekin Dolgun ve Stj. Av. Melda Yılmaz tarafından derlenen ''Whatsapp Gizlilik Sözleşmesi Kapsamında Hukuki Değerlendirmelerimiz'' yazısında da açıkça belirtildiği gibi ''Whatsapp tarafından sunulan "Gizlilik İlkeleri" uyarınca, uygulama üzerinden yapılan görüşmeler sadece iletişim taraflarının okuyabildiği bir şifreleme sistemi olan "uçtan uca şifreleme" (end to end encryption) yöntemiyle korunmaktadır. Uçtan uca şifreleme ile gönderenin Whatsapp aracılığıyla iletmiş olduğu fotoğraf, ses kaydı, video, mesaj gibi içerikler yalnızca gönderici ve alıcı tarafından görülebilmekte olup, iletişimin tarafları haricinde üçüncü bu içerikleri okuyabilmesi için şifre anahtarı olarak adlandırılan koda sahip olmaları gerekmektedir.'' yazıyor.