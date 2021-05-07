WhatsApp zorbalığında süre doluyor! WhatsApp geri adım atacak mı? Sözleşmeyi kabul etmeyenleri ne bekliyor?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelemişti. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak. Peki 15 Mayıs'tan sonra kullanıcıları neler bekliyor? Sözleşmeyi onaylamayan WhatsApp kullanamayacak mı? İşte detaylar.
WhatsApp zorbalığında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.
İLK ETAPTA İDARİ PARA CEZASI
Sabah'ın haberine göre kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek. Kurul, ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek.