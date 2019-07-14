En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri nedir, ne kadar olmalı?

Bu spesifik absorpsiyon oranının üst limiti, kullanıcının sağlığını tehlikeye sokacak radyasyon seviyesinin çok altına ayarlanır. Yoğun laboratuvar testlerinin bir sonucudur ve tüm akıllı telefon üreticileri için bir standart haline gelmiştir.

En yüksek SAR aynı zamanda RF radyasyonu tarafından üretilen ısıya göre ayarlanmıştır ve kanser veya beyin hasarı gibi sağlığınız için olası yan etkileri ile ilgisi yoktur.

Başka bir deyişle, bir telefondaki SAR özelliği yalnızca cihaz tarafından ulaşılan her bir frekans için alınan en yüksek ölçümü söyler ve ne kadar radyasyon absorbe ettiğinizi söylemez