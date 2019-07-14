En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri nedir, ne kadar olmalı?
Cep telefonu alan tüketiciler tarafından sıklıkla göz ardı edilen bir akıllı telefon spesifikasyonu, Özel Emilim Oranı (SAR). Bu özellik, bir cep telefonu kullanırken vücudunuzun maruz kaldığı radyo frekansı (RF) enerjisi miktarını ifade eder. Her an elimizin altında olan akıllı telefonlar, gündelik hayatımızı kolaylaştırma adına büyük olanak sağlıyor. Birçok özellikleriyle gerek bireysel kullanıcıları gerekse de iş hayatını etkileyen akıllı telefonlar o kadar da masum değiller. Telefonların SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, telefonlar, 1.6 W / Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır.
En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri nedir, ne kadar olmalı?
Cep Telefonları İçin SAR Derecelendirmesi Nedir?
SAR derecesi ilk olarak 1996 yılında Federal İletişim Komisyonu'nun insanın cep telefonu radyasyonuna maruz kalmasına ilişkin spesifik yönergeler yayınladığında ortaya çıktı .
Bir çağrı yaparken vücudunuzun ne kadar RF alabileceğini ölçmek için SAR olarak yarattılar. Bu işlemlerin sonucu, bir kişinin vücut ağırlığının kilogramı başına 1,6 watttan fazla enerji emememesidir .
Bu spesifik absorpsiyon oranının üst limiti, kullanıcının sağlığını tehlikeye sokacak radyasyon seviyesinin çok altına ayarlanır. Yoğun laboratuvar testlerinin bir sonucudur ve tüm akıllı telefon üreticileri için bir standart haline gelmiştir.
En yüksek SAR aynı zamanda RF radyasyonu tarafından üretilen ısıya göre ayarlanmıştır ve kanser veya beyin hasarı gibi sağlığınız için olası yan etkileri ile ilgisi yoktur.
Başka bir deyişle, bir telefondaki SAR özelliği yalnızca cihaz tarafından ulaşılan her bir frekans için alınan en yüksek ölçümü söyler ve ne kadar radyasyon absorbe ettiğinizi söylemez
"Spesifik enerji yayma hızı" isminde olan ölçek, telefonların kg başına yaktıkları watt kıymetini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini korumak için çaba sarfediyor. Absorption Rate – Özgül Soğurma Oranı anlamındaki SAR, akıllı telefonların vücuda yaydığı radyasyon miktarını simgelemektedir.
Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.
Ancak şimdi Çinli markaların pazarda hızlı bir şekilde yükselişe geçmesiyle birlikte, kullanıcılar akıllı telefon alırken SAR değerini de sorgulamaya başladı. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçtü.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.