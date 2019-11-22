GaleriTeknoloji

Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar açıklandı! WhatsApp o telefonlarda olmayacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde. Whatsapp artık o telefonlarda kullanılmayacak. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma aracı, Whatsapp dünya genelinde yaklaşık 1 milyar cihazda yüklü.Akıllı telefonlar yaygınlaşmadan önce dahi Whatsapp indir seçeneği birçok mobil cihazda mevcuttu. Bugünkü mobil işletim sistemlerinin temeli cihazlarda Whatsapp kullanılabiliyordu. Bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürülmüştür.

22.11.2019 09:14 - Son Güncelleme: 22.11.2019 09:14
WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki dönemde bazı akıllı telefonlara verdiği desteği çekecek ve o cihazlarda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.

WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar


Neowin'de yer alan habere göre, 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar


WhatsApp'ın bu kararı ile kullanıcılar eski WhatsApp sürümlerini Windows mobil işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarında kullanmaya devam edebilecek olsa da 16 Aralık'tan itibaren herhangi bir indirme ve güncelleme yapamayacak.

WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar

Daha önce de WhatsApp, iOS 7, Android 2.3.7 ve önceki sürümlerine verdiği desteği sonlandırmıştı.

WhatsApp o telefonlarda kullanılamayacak! İşte Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar ve markalar


WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Youtube'ta izlenme rekorları kırdı! Sakın çöpe atmayın
Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Youtube'ta izlenme rekorları kırdı! Sakın çöpe atmayın