TCG Anadolu 2020'de denize iniyor! Türkiye'nin en büyük savaş gemisinin el kulağında
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadalu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi. İşte başta TCG olmak üzere, Türkiye'nin yerli ve milli silahları.
232 metre boyunda 38 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, tamamlandığında Türk Donanması'na büyük güç katacak.
TCG Anadolu, toplam 350 kişilik kalıcı mürettebatının yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu, uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte 1.400 kişinin aynı anda görev yapabileceği bir askeri birlik düzeyinde görev yapacak.
"2020'NİN SONUNDA DENİZ KUVVETLERİMİZE VERMİŞ OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Başkan Demir, incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda, planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi, Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz."