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Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Youtube'ta izlenme rekorları kırdı! Sakın çöpe atmayın

Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle pratik işlere yarıyor ki inanamayacaksınız! Son dönemde YouTuber ve blog yazarı birçok kullanıcı atık eşyalardan işe yarar şeyler ortaya çıkarıyor. Bu YouTuberlardan biri de kola kutusu ile internet hızını yükseltmenin formülünü buldu. Peki değersiz olarak görülen kola şişesiyle internet hızı nasıl yükseltilir? İşte YouTube'ta çok izlenen internet hızlandırma taktiği...

20.11.2019 12:20 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:20
Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Sakın çöpe atmayın

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Sakın çöpe atmayın

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Sakın çöpe atmayın

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Sakın çöpe atmayın

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Kola kutusuyla internetinizi hızlandırmak mümkün! Sakın çöpe atmayın

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

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