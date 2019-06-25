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WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan ve vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan WhatsApp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. WhatsApp'ta yer alan bazı özellikler kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Peki, daha önce WhatsApp'ta sohbet sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte WhatsApp'ın bilinmeyen özellikleri...

25.06.2019 00:15 - Son Güncelleme: 25.06.2019 00:16
WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Ayarlar'a girin.

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