WhatsApp'ın bu özelliğini ilk defa duyacaksınız! Boşluk tuşuna bastığınızda...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan ve vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan WhatsApp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. WhatsApp'ta yer alan bazı özellikler kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Peki, daha önce WhatsApp'ta sohbet sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte WhatsApp'ın bilinmeyen özellikleri...
25.06.2019 00:15
- Son Güncelleme: 25.06.2019 00:16
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