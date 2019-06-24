Osmanlı'nın Türk kılıcı yatağan tekrar geri döndü! İşte Yatağan'ın özellikleri

Türkiye, Savunma sanayisinde yapılan önemli hamleler neticesinde Türkiye, dışa bağımlılığı tamamen bitirmek için var gücüyle çalışıyor. Son olarak ROKETSAN'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan ismi verildi. Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi. Tüm bu özelliklere sahip kılıcın ismi, uzun yıllar sonra ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli bir sisteme verildi.

24.06.2019 15:35 - Son Güncelleme: 24.06.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





