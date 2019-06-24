Osmanlı'nın Türk kılıcı yatağan tekrar geri döndü! İşte Yatağan'ın özellikleri
Türkiye, Savunma sanayisinde yapılan önemli hamleler neticesinde Türkiye, dışa bağımlılığı tamamen bitirmek için var gücüyle çalışıyor. Son olarak ROKETSAN'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve "Türk Kılıcı" olarak da anılan Yatağan ismi verildi. Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi. Tüm bu özelliklere sahip kılıcın ismi, uzun yıllar sonra ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli bir sisteme verildi.
24.06.2019 15:35
- Son Güncelleme: 24.06.2019 15:35
Savunma sanayisinde son dönemde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği minyatür füze sistemine, Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanıldı.
Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan Yatağan kılıcı, yabancılar arasında "Türk Kılıcı", halk arasında "Kulaklı" olarak da adlandırıldı.
Sistem için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi.
Kılıcın ağırlık merkezi, kılıç yapımında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanım zorluğu barındırıyor. Formundaki bu farklılık, düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerinin daha kolay savurulmasına imkan sağlamasından kaynaklanıyor.
Yatağan, iyi kullanan birinin elinde tahrip ve keski gücüyle çok etkili bir silah haline geliyordu.