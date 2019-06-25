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Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

Her geçen gün gücüne güç katıyor... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara yenileri eklenecek. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri...

25.06.2019 23:35 - Son Güncelleme: 25.06.2019 23:41
Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

Her geçen gün gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri de giderek büyüyor.

İşte TSK'nın elindeki askeri araçlar;

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

ACV-AIFV
650 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

Panter
255 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

Agusta-Bell 204
15 adet

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte TSK'nın envanteri... Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar?

M114 obüs
535 adet

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