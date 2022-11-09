Whatsapp’ın bu hilesine inanamayacaksınız, hemen kullanacaksınız! Arkadaşlarınız kafayı yiyecek!

Gizli mesaj göndermeyi mümkün kılan bu hileyle pek çok kişiyi çok şaşırtacaksınız. Bunu yapmak ayrıca oldukça kolay. Esas olarak mesajlaşma platformu olsa da pek çok ek özelliği olan uygulamanın hileleri çoğu insan tarafından bilinmiyor.