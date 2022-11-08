Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi! Whatsapp’ta bomba yenilik!

Whatsapp günümüzde en çok ilgi gören ve kullanılan uygulamadır. Kişilerin hayatlarında son derece mühim bir yer edinen Whatsapp programı her geride bıraktığımız gün adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Çiftlerin günümüzdeki en büyük sorunu mavi tik olarak ön plana çıkıyor. Çiftler bu sebeplerden dolayı sık sık birbiriyle kavga ederek büyük hatalar yaşıyor.