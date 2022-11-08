Gördün yazmadın derdine son! İşte mavi tik işareti çıkmadan mesajları gizlice okumanın kolay yöntemi! Whatsapp'ta bomba yenilik!
Yeni tasarlanan özellik yardımıyla mesajı okusanız bile karşı taraftaki bireyin bunu anlaması pek olası olmuyor. Dolayısıyla bu yeni özelliğe vatandaşlar yoğun düzeyde ilgi gösteriyor. Artık gönderilen mesajı merak edip açamama gibi bir hal söz hususu olmayacak.
08.11.2022 08:44 - Son Güncelleme: 08.11.2022 08:44
Whatsapp günümüzde en çok ilgi gören ve kullanılan uygulamadır. Kişilerin hayatlarında son derece mühim bir yer edinen Whatsapp programı her geride bıraktığımız gün adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Çiftlerin günümüzdeki en büyük sorunu mavi tik olarak ön plana çıkıyor. Çiftler bu sebeplerden dolayı sık sık birbiriyle kavga ederek büyük hatalar yaşıyor.
Whatsapp uygulamasına girerek ayarla sekmesinden hesap ve gizliliği seçtikten sonra seçtikten sonra okundu bilgisi adımlarına giderek bu bölgeden okunmayı kapatabilirsiniz.