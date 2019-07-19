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WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'ın bomba özellikleri ortaya çıktı. Whatsapp ile ilgili sürekli olarak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor. İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Daha önce Whatsapp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna up uzun bir süre basmayı denediniz mi? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

19.07.2019 13:12 - Son Güncelleme: 19.07.2019 13:13
WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

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