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En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen o liste...

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Yanımızdan hiç ayırmadığımız akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışılmaktadır. Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte en çok yayan radyasyon o telefonların listesi...

19.07.2019 23:24 - Son Güncelleme: 19.07.2019 23:33
En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangileri? İşte merak edilen o liste...

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangileri? İşte merak edilen o liste...

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangileri? İşte merak edilen o liste...

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangileri? İşte merak edilen o liste...

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

En çok radyasyon yayan akıllı telefon hangileri? İşte merak edilen o liste...

Önce en fazla radyasyon yayın telefonlara bakalım. Ardından, en çevreci ve sağlık dostu seviyede enerji yayan modellere geçeceğiz.

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