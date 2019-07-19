En çok radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte merak edilen o liste...

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir kısmında yer alıyor. Yanımızdan hiç ayırmadığımız akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Gece uyurken bile yanımızdan ayırmadığımız telefonların sağlığa zararları tartışılmaktadır. Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte en çok yayan radyasyon o telefonların listesi...

19.07.2019 23:24 - Son Güncelleme: 19.07.2019 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





