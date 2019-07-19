Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin ( cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google tarafından cep telefonu kulanan milyonlara uyarı geldi. Cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar başınızı derde sokabilir. Bu bağlamda teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısına büyük ve dikkate alınması ihtiyaç duyulan bir uyarıda bulundu. Telefondan mutlaka silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için kritik ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

19.07.2019 11:42 - Son Güncelleme: 19.07.2019 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





