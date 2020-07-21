WhatsApp'ı her gün kullanıyoruz ama gizli özelliğini bilmiyoruz! Bu tuşa 1 saniye boyunca basarsanız...
Whatsapp'ı her gün kullanıyoruz; ama birçok gizli özelliğinden çoğumuzun haberi bile yok! WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. WhatsApp'ta kullanıcı deneyiminin en iyi hale gelmesi için geliştirmeler yapılıyor. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. Ancak WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen bir özelliği ile değil, birçok kullanıcı tarafından bilinmeyen başka bir özelliği ile konuşuluyor. Her gün hepimiz kullanıyoruz ama içeriğinde neler olduğunu bilmiyoruz. İşte çok işinize yarayacak, Whatsapp'ın gizli özellikleri.
21.07.2020 09:45
- Son Güncelleme: 21.07.2020 09:45
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