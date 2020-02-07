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Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google'ın e-posta servisi Gmail'e, 20 Şubat'tan itibaren büyük bir güncelleme geliyor. Tasarımı ve görünümü baştan sona değişecek olan Gmail'de bakın neler olacak...

07.02.2020 14:40 - Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir tarih açıklandı: 20 Şubat... Peki bu tarihte ne olacak?

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Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Tasarımı değişiyor, görüntüsü çok daha farklı bir Gmail geliyor. Bu güncelleme ile birlikte önemli değişiklikler kullanıcıları bekliyor.

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Birden fazla mail hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan dünya devi, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişimi mümkün hale getirecek.

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! 20 Şubat'tan itibaren Google...

Popüler e-posta uygulamasına gelecek güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de ortaya çıkacak. Bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar altında Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde bulunacak.

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