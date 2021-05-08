RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) füze atışlarına hazır

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi. Füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını vurgulayan ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, önceliğin Türk güvenlik kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi.

08.05.2021 12:47 - Son Güncelleme: 08.05.2021 12:47
Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA füze atışlarına hazır

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı.

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Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA füze atışlarına hazır

Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, görüntülendi.

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA füze atışlarına hazır

Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA füze atışlarına hazır

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı SİDA füze atışlarına hazır

Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.