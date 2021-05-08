Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) füze atışlarına hazır
Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi. Füze atışlarının tamamlanmasıyla aracın kullanıma sunulacağını vurgulayan ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, önceliğin Türk güvenlik kuvvetleri olduğunu, Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacağını bildirdi.
08.05.2021 12:47
- Son Güncelleme: 08.05.2021 12:47