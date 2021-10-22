WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Mesajlar patladı! Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...
Anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ın devamlı kendini ilerlettiği bundan sonra bir sır değil. Popüler uygulamada kullanıcılarını elinde tutabilmek amacıyla devamlı yeni özellikler geliştirmeye çalışıyor. Bu anlamda WhatsApp yaptığı güncellemeler ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak şirketin yeni bir farklılığa gideceği öğrenildi. Mesajlar amacıyla yeni yedekleme özelliği getiren uygulama, Perşembe günü bu özelliği birtakım kullanıcılar amacıyla döneme sokacak.
Peş peşe açıklama yapıldı. Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra... Türkiye'de milyonlarca vatandaş kullanıyor. Bu amaçla çoğu bireyi ilgilendiren mühim bir ilerleme yaşandı. Daha evvelce mesajları uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruyan program yeni yedekleme özelliği getiriyor. Söz hususu özellik bugünden gününden itibaren birtakım kullanıcılar amacıyla döneme sokulacak. Böylece Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de bundan sonra uçtan uca şifrelenecek. Güncellemenin yakın vakit içerisinde her bireyin tüketimine sokulması bekleniyor.
Gizlilik ayarlarında değişiklik
Öte yandan WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre WhatsApp son görülme özelliğinde de değişikliğe gidecek.
WHATSAPP SON GÖRÜLME DEĞİŞİYOR
'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.